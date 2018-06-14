Вперше в Тернополі відбувся Всеукраїнський фестиваль психологічних ігор, який тривав 9-10 червня. На заході представлені ігри різноманітних тематик від бізнесу та фінансів до відносин та самовдосконалення. Оксана Бількевич, засновниця фестивалю Фестиваль налаштований на те, щоби кожна людина могла доторкнутися до психології, доторкнутися до кваліфікованих ведучих психологічних ігор і отримала відповіді на власні питання, що, можливо, десь у душі її турбують. Дані ігри представили більше 20 ведучих із Києва, Одеси, Миколаєва, Львову, Хмельницького, Вінниці, а також Риму. Тренерів відбирали за наявністю позитивних відгуків та результатів в учасників. Середня тривалість однієї гри 3-4 години, та були й такі, що тривали повний робочий день. Ольга Томченко, психотерапевт Я представляю свою коучингову гру, це гра для дослідження цінностей, її можна використовувати як для того щоби займатися самокоучингом, так і для діагностики персоналу. Мабуть, ігри це річ із якою ми народжуємось, тому людям це подобається. На сьогодні, як мені здається, це саме та форма такого здорового, екологічного часопроведення, де можна побути трішечки дитиною при бажанні, або трішечки повзаємодіяти з цим світом, у якійсь такій формі, де у звичайному житті в нас дуже мало місця, щоби це спробувати. Галина Жеграй, коуч, експерт у сфері відносин На фестивалі психологічних ігор я представляю гру «Купідон». Це гра для дівчат, які хочуть вийти заміж, або знайти собі пару. Учасників може бути від 4 до 12 чоловік. Це настільна гра. Чим ця гра цікава для дівчат. Справа в тому, що ми в житті керуємось певними стратегіями в побудові сім’ї, у побудові бізнесу, відносин. А ця гра якраз показує жінкам якими стратегіями вони керуються коли хочуть створити сім’ю. Якщо жінка не створила сім’ю, значить є певні стратегії, які не дають їй цієї можливості. Трансформаційні ігри орієнтовані на роботу з особистими запитами учасників, і направлені на знаходження оптимальних рішень та подолання особистісних криз та складних ситуацій. Так, одна така участь замінює 3-10 консультацій психолога. Серед ігор були й ті, що націлені на тренування певних навичок у легкій, розважальній формі. Близько ста бажаючих протягом цих вихідних мали можливість спробувати себе максимум у чотирьох іграх. Богдан, учасник фестивалю Вибрав асортимент ігор, які я буду розглядати. Вчора я був присутній на грі «Навколо світу», «Cash Flow», а сьогодні зіграв у «БТР». Ціль досягнута, те що я хотів отримати від цього заходу, я отримав. Сподобався емоційний рівень, знання, знайомства, насправді, дуже багато цінної інформації почерпнув за той період, який я тут був. Дуже багатьом людям рекомендую як мінімум спробувати. Це допомагає і в особистому житті, у фінансовому, також допоможе і в роботі, і в різних сферах будь-якого напрямку, тому що дані ігри взагалі розвивають особистість.

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