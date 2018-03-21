Приємні несподіванки, які незабаром чекають на жителів Вишнівецької громади
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Марія Погранична на своїй сторінці у Facebook повідомляє наступне:
У Вишнівецькій ОТГ створено Центр культури та дозвілля. Незабаром культурне життя громади пожвавиться.
Проте уже сьогодні відомо, які приємні несподіванки незабаром чекають на жителів Вишнівецької громади:
1. Фестиваль веснянок та гаївок (у квітні)
2. Виступ відомого в Україні та за її межами колективу “Гуцулія” (21 квітня)
3. День матері, до участі запрошують талановиті родини громади та гостей (друга неділя травня)
4. День сім’ї, у програмі: спортивні змагання родин “Тато, мама і я – спортивна сім’я”. Головна нагорода – квитки на концерт Олега Винника.
Родзинкою свята стане концерт групи “Тріода”! (20 травня).