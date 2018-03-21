Приємні несподіванки, які незабаром чекають на жителів Вишнівецької громади

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Марія Погранична на своїй сторінці у Facebook повідомляє наступне:

У Вишнівецькій ОТГ створено Центр культури та дозвілля. Незабаром культурне життя громади пожвавиться.

Проте уже сьогодні відомо, які приємні несподіванки незабаром чекають на жителів Вишнівецької громади:

1. Фестиваль веснянок та гаївок (у квітні)

2. Виступ відомого в Україні та за її межами колективу “Гуцулія” (21 квітня)

3. День матері, до участі запрошують талановиті родини громади та гостей (друга неділя травня)

4. День сім’ї, у програмі: спортивні змагання родин “Тато, мама і я – спортивна сім’я”. Головна нагорода – квитки на концерт Олега Винника.

Родзинкою свята стане концерт групи “Тріода”! (20 травня).