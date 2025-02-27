На Тернопільщині онук до смерті побив бабусю

Тіло жінки на веранді будинку виявив місцевий житель. 25 лютого він проходив повз помешкання сусідки й помітив на подвір’ї її розкиданий одяг. Знайома не відгукувалася і він зайшов до її будинку й на веранді побачив 74-річну жінку, яка жодних ознак життя не подавала.

Чоловік викликав правоохоронців. На місці події працювали слідчі Лановецького відділення поліції та слідчого управління ГУНП, а також криміналісти.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіло зазначив, що потерпіла померла в результаті численних тілесних ушкоджень – її побили. Це підтвердив і розтин.

У будинку поліцейські виявили онука потерпілої у стані сильного алкогольного сп’яніння. Що сталося, він не пам’ятає.

25-річного фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.