10:40 | 27.02.2025
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На Тернопільщині онук до смерті побив бабусю

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Тіло жінки на веранді будинку виявив місцевий житель. 25 лютого він проходив повз помешкання сусідки й помітив на подвір’ї її розкиданий одяг. Знайома не відгукувалася і він зайшов до її будинку й на веранді побачив 74-річну жінку, яка жодних ознак життя не подавала.
Чоловік викликав правоохоронців. На місці події працювали слідчі Лановецького відділення поліції та слідчого управління ГУНП, а також криміналісти.
Судово-медичний експерт, який оглядав тіло зазначив, що потерпіла померла в результаті численних тілесних ушкоджень – її побили. Це підтвердив і розтин.
У будинку поліцейські виявили онука потерпілої у стані сильного алкогольного сп’яніння. Що сталося, він не пам’ятає.
25-річного фігуранта затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому оголосили підозру за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

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