21:09 | 17.05.2021
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Михайло Головко підписав меморандум про співпрацю з президентом Торгово-промислової палати України

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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у Києві підписав Меморандум про співпрацю в питаннях залучення іноземних інвестицій в економіку Тернопільської області з президентом Торгово-промислової палати України Геннадієм Чижиковим.

– Для нашого краю — це історична мить! Меморандум передбачає створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій. Його підписання дасть поштовх до формування нового привабливого інвестиційного клімату Тернопільщини! Ми, підписавши документ, гарантуємо прозору співпрацю з інвесторами, які вже здійснюють підприємницьку діяльність на території Тернопільської області, та потенційними інвесторами, що мають намір її розпочати,  зазначив Михайло Головко.

Тернопільська обласна рада готова долучитися до формування привабливого інвестиційного іміджу не лише нашого краю, а й в цілому України, пояснює Михайло Головко.

– Зважаючи на світову економічну кризу, спричинену запровадженням локдауну, ми чітко розуміємо, що кожен регіон повинен конкурувати за ресурси та інвестиції. Від їхнього залучення залежить рівень розвитку, як окремих громад, так і області загалом. Я уже наголошував, у Тернопільщини є все, щоб бути цікавою інвестору! У першу чергу, це — вигідне географічне розташування та кваліфіковані фахівці в різних галузях. Ми активно працюємо над розвитком місцевої інфраструктури. Прагнемо відкрити наші громади для інвестицій, знайти нових партнерів для місцевого бізнесу. Вірю, заручившись підтримкою Торгово-промислової палати України, яка має налагоджені відносини з міжнародним бізнесом, нам вдасться втілити у життя грандіозні проекти,  розповів Михайло Головко.

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