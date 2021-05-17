Михайло Головко підписав меморандум про співпрацю з президентом Торгово-промислової палати України

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у Києві підписав Меморандум про співпрацю в питаннях залучення іноземних інвестицій в економіку Тернопільської області з президентом Торгово-промислової палати України Геннадієм Чижиковим.

– Для нашого краю — це історична мить! Меморандум передбачає створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій. Його підписання дасть поштовх до формування нового привабливого інвестиційного клімату Тернопільщини! Ми, підписавши документ, гарантуємо прозору співпрацю з інвесторами, які вже здійснюють підприємницьку діяльність на території Тернопільської області, та потенційними інвесторами, що мають намір її розпочати, – зазначив Михайло Головко.

Тернопільська обласна рада готова долучитися до формування привабливого інвестиційного іміджу не лише нашого краю, а й в цілому України, пояснює Михайло Головко.

– Зважаючи на світову економічну кризу, спричинену запровадженням локдауну, ми чітко розуміємо, що кожен регіон повинен конкурувати за ресурси та інвестиції. Від їхнього залучення залежить рівень розвитку, як окремих громад, так і області загалом. Я уже наголошував, у Тернопільщини є все, щоб бути цікавою інвестору! У першу чергу, це — вигідне географічне розташування та кваліфіковані фахівці в різних галузях. Ми активно працюємо над розвитком місцевої інфраструктури. Прагнемо відкрити наші громади для інвестицій, знайти нових партнерів для місцевого бізнесу. Вірю, заручившись підтримкою Торгово-промислової палати України, яка має налагоджені відносини з міжнародним бізнесом, нам вдасться втілити у життя грандіозні проекти, – розповів Михайло Головко.