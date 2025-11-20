У Тернополі російська ракета забрала життя волонтера Віталія ДОЛИНЯКА та його сина Давида



19 листопада Тернопіль став місцем ще однієї трагедії — внаслідок масованого ракетного удару загинули волонтер Віталій ДОЛИНЯК та його син Давид. Віталій був засновником місцевої компанії TurboWest та активним волонтером, який допомагав ЗСУ та місцевій громаді.

Це повідомлення стало відомим через пости друзів та колег Віталія у соцмережах. Вони відзначили, що Віталій був не лише великою людиною, а й надзвичайно доброю та турботливою, завжди готовий прийти на допомогу.

Зараз дружина Віталія перебуває в реанімації, а дві його донечки отримали травми та знаходяться в лікарні. Колеги та друзі Віталія висловлюють свої співчуття родині.

На підтримку родини було організовано збір коштів через монобанк.

Номер для підтримки родини: https://send.monobank.ua/jar/85pNqzvg6D

Картка: 4874 1000 2018 3615

Вічна пам’ять!