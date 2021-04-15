Как выбираются казино с хорошей отдачей на профессиональном уровне

Платный гемблинг в онлайн казино сопряжен с финансовыми рисками. Но чтобы они были оправданы, а результаты зависели исключительно от воли случая, необходимо правильно выбрать надежную и честную игровую площадку. Прежде всего, стоит обращать внимание на наличие официального разрешения от международного регулятора – лицензионные казино Украины и других стран отличаются строгим соблюдением правил, ведут открытую политику финансового плана, предлагают сертифицированный профессиональный софт от известных провайдеров. Этот фактор является главным, но далеко не единственным при выборе онлайн-клуба. Поскольку современный гемблинг представлен уже тысячами онлайн заведений, самостоятельный поиск площадки вызывает массу затруднений. Для этого работают специалисты-эксперты, которые оценивают гемблинг-заведения по десяткам критериев, составляют рейтинги казино с хорошей отдачей и формируют топ-списки лучших. На портале экспертной группы ukrainecasino.com.ua можно ознакомиться с актуальным листингом топ онлайн казино, а также получить детальную информацию о каждом. В частности, заслуживает внимания такой клуб как 1xslot, успешно работающий с 2017 года и предлагающий обширную программу бонусов. В том же году было основано и Рокс казино, которое также покоряет клиентов вариативными бонусами и лояльностью.

При формировании рейтинга онлайн казино также принимается во внимание и срок его деятельности. Долгосрочное время работы в сфере гемблинга говорит о доверии игроков к заведению – ведь мошеннические клубы просто не наработают клиентуру, а значит обречены на провал.

Итак, какие же параметры учитываются профессиональными аналитиками при оценке и последующем опубликовании списков топ казино онлайн с хорошей отдачей? Рассмотрим подробнее.

Характеристики, от которых зависит оценка и рейтинг казино

Платная игра предполагает абсолютную бескомпромиссность игрового контента – результаты должны быть случайными и соответствовать заявленной производителями отдаче. Такой момент обеспечивает честность гейминга. Кроме того, отечественным гемблерам предпочтительней играть в казино онлайн Украина, разумеется, на гривны. Поэтому в топ 10 онлайн казино Украины попадают клубы, которые предлагают прямое оперирование национальной валютой без необходимости конвертаций. Кроме того, лицензионные казино Украины также проходят проверку и по множеству других важных аспектов работы:

широкий выбор сервисов для внесения депозита и вывода средств;

сроки обработки заявок на кеш-аут;

работа службы технической поддержки и оперативность связи с операторами;

доступность сайта через зеркала в случаях сбоев и наличие мобильной версии;

разнообразие игр и возможность играть бесплатно без регистрации;

политика поддержки игроков всех рангов и категорий – бонусы, компоинты, кеш-беки, поощрения за активность, подарки ко дню рождения и пр.;

обеспечение полной безопасности персональной информации игроков и денежных течений;

широкий диапазон лимитов для депозита и вывода средств.

Также амбициозных гемблеров привлекает динамика и перспектива дополнительных финансовых побед. Поэтому проведение турниров, акций, лотерей также является важным фактором в получении позитивной оценки конкретных онлайн казино Украины.

Кроме того, к вниманию принимаются и отзывы клиентов клуба – в истории казино не должно быть скандальных ситуаций, связанных с нарушением правил заведения по отношению к игрокам.

В таблице можно кратко оценить параметры нескольких топовых онлайн клубов:



Гемблинг-клуб / год основания

Лицензия Curacao

Лимиты депа (min)/ кеш-аута (max)

Балл в рейтинге из 10

Fresh casino / 2016

8048/JAZ2016-050

10 долл./20 000

6,9

Rox casino / 2017

8048/JAZ2016-050

50 грн./ 2000 000

7

1Xslot / 2017

8048/JAZ2016

1 долл / –

7,9

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