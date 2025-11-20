Тернопіль: Рятувальники розібрали вже понад 700 кв.м зруйнованих будівель, пошуки людей тривають

Станом на ранок 20 листопада ситуація в Тернополі залишається важкою, попри численні зусилля рятувальників. Ворожий обстріл забрав життя 26 людей, серед яких — 3 дитини. 93 особи отримали поранення, зокрема 18 дітей. Загалом, 46 людей вдалося врятувати.

Рятувальні роботи тривали всю ніч. Зруйновано понад 700 кв.м будівель, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Втім, пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, триває, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України ДСНС в Тернопільській області.

Ускладненням для рятувальних робіт є висока роздробленість конструкцій і масштабні руйнування. У деяких ділянках роботи можуть проводитися лише вручну.

В операції задіяно понад 230 рятувальників та 50 одиниць техніки з дев’яти регіонів України. Всі сили працюють над тим, щоб знайти та врятувати кожного, хто міг залишитися під завалами.

Пошуково-рятувальна операція продовжується, і всі служби докладають максимальних зусиль, щоб забезпечити безпеку та підтримку постраждалим.