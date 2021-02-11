22:22 | 11.02.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Під Тернополем сталася масштабна ДТП (фото)

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11 лютого о 19.54 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась поблизу с. Лозова Тернопільського району, за участі трьох автомобілів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Бійці ДСНС, з допомогою спеціального обладнання деблокували з понівечених авто трьох потерпілих, та передали працівникам екстреної медичної допомоги, здійснили заходи щоб унеможливити займання машин.

На місці події працювало 7 рятувальників та дві одиниці техніки.

Деталі події встановить слідство.

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