Під Тернополем сталася масштабна ДТП (фото)

11 лютого о 19.54 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась поблизу с. Лозова Тернопільського району, за участі трьох автомобілів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

Бійці ДСНС, з допомогою спеціального обладнання деблокували з понівечених авто трьох потерпілих, та передали працівникам екстреної медичної допомоги, здійснили заходи щоб унеможливити займання машин.