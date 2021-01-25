Юний уродженець Тернопілля п’ятнадцятий рік будує казкове новорічне містечко своєї мрії

20-річний чортків’янин за народженням, а нині мешканець Києва, майбутній економіст-міжнародник Ростик Козаченко з раннього дитинства щороку майструє дивовижне новорічне містечко, доповнюючи його все новими деталями, яким курсують потяги з подарунками. Серед них, якщо уважно придивитися, можна з легкістю упізнати станцію Чортків…

«Чи маєте ви мрію всього життя? Чи маєте ви захоплення, від якого паморочиться від щастя в голові і хочеться жити і кричати про нього? У мого дивовижного брата Ростика Козаченка є. Це – поїзди», – розповідає про хобі свого молодшого брата його сестра Яна Козаченко на своїй сторінці у Facebook.

Автор: Фото зі сторінки у Facebook Ростика Козаченка

«У 2005 році, будучи чотирирічним хлопчиком, закоханим у залізницю, я побачив мультфільм «Полярний Експрес», де у кінці потяг їздив під ялинкою з подарунками. Саме тоді у мене з’явився грандіозний задум зробити власне новорічне містечко, – ділиться своїм відео у Facebook Ростик Козаченко (rosstrain_2m62). – Моя сім’я всіма силами намагалися допомогти імплементувати мою мрію в реальність, купивши маленький набір із чотирьох німецьких будиночків, який на той час коштував космічних грошей…

З кожним роком разом із досвідом, уявою та любов’ю до залізниці збільшувалася і площа мого містечка: з’являлися нові потяги, будинки, жителі, дерева… Все це згодом перетворилось у міні «Лас-Вегас», із крамницями, цукернями, костелами та атракціонами…⠀

Процес підготовки, складання та формування забирає чимало часу, нервів та сил, проте кожного року мені хочеться знову і знову занурюватися у цю атмосферу та творити по-новому, додаючи нові компоненти. Тому запрошую всіх вас у зимову новорічну казку. Сподіваюсь, що вам сподобається».

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Відео Ростислава Козаченка

Про цього неординарного юнака з різносторонніми захопленнями ми уже розповідали два роки тому на нашому сайті, а саме – про незвичне для хлопців захоплення кулінарією. Проте, бачимо, що найбільше його хобі з самого дитинства – поїзди, яке у майбутньому обіцяє перерости в професію.

Ростик народився у Чорткові, разом із батьками жив тут, поки відвідував садочок. Згодом батьки переїхали у Київську область, де хлопець пішов у школу, а потім вступив до ліцею. Зараз Ростислав — студент Львівського національного університету імені Івана Франка, вивчає міжнародну економіку. Він також грає на гітарі, вивчає іноземні мови, грає у театрі.

Яна Козаченко також ділиться, що її молодший брат вперто йде до своєї мрії та поглиблює знання у сфері, яка є для нього життєдайним киснем:

– Я не знаю, як йому це вдається, але він проїхав понад 500 кілометрів у кабінах машиністів у майже усіх європейських країнах, вивчаючи з перших вуст ситуацію з залізницею там, де він подорожував. А ще – Ростик отримав перше місце на конкурсі наукових робіт МАН та розробив стратегію розвитку Укрзалізниці. Він щиро вірить, що одного дня йому відкриються двері до роботи мрії і його буде почуто.

Вірю, що це лише питання часу, щоб про талант мого брата дізналися мільйони людей і надихнулися від того, що усе починається з іскри, з першого кроку, з пагорба, з якого ти дивишся на великий і незвіданий світ, який вже чекає на тебе.

When dreams come true!

Фото зі сторінки у Facebook Ростика Козаченка Фото зі сторінки у Facebook Ростика Козаченка Любомир Габруський Головний редактор ЧортківCity