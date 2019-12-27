У Тернополі в підвалі заживо заблокували котів?

Стало відомо, що у будинку по вул. Довженка 11, ЖЕК №13 ЖКБ заблокував усі віконечка у підвалі, де жила сім’я котиків, про що свідчать фото і оголошення залишене цим комунальним підприємством (див. фото). Доля тварин невідома. Про це пише зоозахисниця Людмила Чеховська.

Управління Житлово Комунального Господарства просимо розібратись, на якій підставі ЖКГ замуровують заживо, виганяють чи можливо знищують у інший спосіб безпритульних тварин всупереч рішенню Тернопільської міської ради від 24.07.2019 року про Правила утримання домашніх і безпритульних тварин на території міста Тернопіль згідно яких, безпритульні кішки та собаки визнані частиною екосистеми міста, їх вилучення і вбивство заборонене. Крім того порушення правил утримання тварин, в тому числі безпритульних і їх вбивство є жорстоким поводженням згідно ст. 299 Кримінального Кодексу України.

Що це за бардак і кам’яний вік? Що трапилось з тваринами?

Невже в Управлінні Житлово Комунального Господарства не в курсі про рішення ТМР і невже немає фахівців, котрі б роз’яснили ЖКГ (конкретно в даному випадку ЖЕК №13 ЖБК на чолі із Романом Савулою), що в підвалах “земляні” блохи – не котячі чи собачі блохи (хоча і тварин і птахів і людей дістають), котрі розмножуються в сирих підвалах, в складських приміщеннях. Невже не розуміють, що позбувшись котів, не обберуться щурів і мишей, котрі розносять масу небезпечних для людей захворювань?

І невже замість того аби навести лад у підвалах, за наші ж кошти незаконно вбивають тварин?

❗️Сподіваємось адекватної і швидкої реакції і негайного розблокування віконець підвалів!