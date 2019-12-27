У Тернополі в підвалі заживо заблокували котів?
Стало відомо, що у будинку по вул. Довженка 11, ЖЕК №13 ЖКБ заблокував усі віконечка у підвалі, де жила сім’я котиків, про що свідчать фото і оголошення залишене цим комунальним підприємством (див. фото). Доля тварин невідома. Про це пише зоозахисниця Людмила Чеховська.
- Управління Житлово Комунального Господарства просимо розібратись, на якій підставі ЖКГ замуровують заживо, виганяють чи можливо знищують у інший спосіб безпритульних тварин всупереч рішенню Тернопільської міської ради від 24.07.2019 року про Правила утримання домашніх і безпритульних тварин на території міста Тернопіль згідно яких, безпритульні кішки та собаки визнані частиною екосистеми міста, їх вилучення і вбивство заборонене. Крім того порушення правил утримання тварин, в тому числі безпритульних і їх вбивство є жорстоким поводженням згідно ст. 299 Кримінального Кодексу України.
Що це за бардак і кам’яний вік? Що трапилось з тваринами?
Невже в Управлінні Житлово Комунального Господарства не в курсі про рішення ТМР і невже немає фахівців, котрі б роз’яснили ЖКГ (конкретно в даному випадку ЖЕК №13 ЖБК на чолі із Романом Савулою), що в підвалах “земляні” блохи – не котячі чи собачі блохи (хоча і тварин і птахів і людей дістають), котрі розмножуються в сирих підвалах, в складських приміщеннях. Невже не розуміють, що позбувшись котів, не обберуться щурів і мишей, котрі розносять масу небезпечних для людей захворювань?
І невже замість того аби навести лад у підвалах, за наші ж кошти незаконно вбивають тварин?
❗️Сподіваємось адекватної і швидкої реакції і негайного розблокування віконець підвалів!