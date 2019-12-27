Одна з 39 в Україні: стипендію президента України впродовж року отримуватиме студентка Чортківського коледжу Вікторія Канюк

Стипендію президента України впродовж року отримуватиме студентка Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського Вікторія Канюк. Відповідний Указ Володимир Зеленський підписав у вівторок, 24 грудня.

Зазначимо, згідно з Указом «Про призначення стипендій Президента України переможцям ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» таку стипендію отримуватимуть 39 учнів та студентів навчальних закладів України.

Вікторія Канюк – уродженка міста Чорткова, випускниця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, студентка Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського стала стипендіаткою президента. Цьогоріч дівчина перемогла у ІХ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка.

«Після закінчення 9-го класу вирішила пов’язати своє життя із професією вчителя. Саме тому вступила на навчання у педколедж. Пам’ятаю, як ще змалечку збирала усі свої іграшки і проводила для них уроки. Ось уже навчаюся на останньому курсі коледжу, але і досі подобається, тому думаю, що надалі таки стану вчителем.

Участь у мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Шевченка беру з 2-го курсу. Хотілося б сказати, що саме такі змагання подобаються мені найбільше. Адже тут я не просто показала свої знання рідної мови чи творчості великого Кобзаря, але й змогла висловити власну думку», – розповідає Вікторія.

Головним завданням на конкурсі було написати твір на задану тему, але використавши у ньому різні типи речень, вставні конструкції, згадати цитати із творчості Тараса Шевченка.

«Радію, що не підвела викладачів – Ольгу Миколаївну Безпалько та Наталію Василівну Волощук, які готували мене до конкурсу, змогла представити свій навчальний заклад та прославити рідний Чортків. Звісно, вельми вдячна мамі, яка також допомагала у підготовці та щиро вболівала за мене», – зауважила дівчина.