Тернопільські рятувальники продовжують допомагати людям у складних ситуаціях

Протягом минулої доби рятувальники Тернопільської області тричі приходили на допомогу тим, хто опинився у скрутному становищі.

Увечері 17 грудня до співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій звернулися схвильовані батьки: їхня малолітня дитина випадково зачинилася у квартирі на восьмому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Злуки в Тернополі. Рятувальники оперативно прибули на місце й швидко відчинили двері. Завдяки їхній роботі малюк був у безпеці.

Того ж вечора рятувальники отримали виклик на вулицю Протасевича. Вони допомогли медикам транспортувати важкохворого чоловіка. Через значну вагу пацієнта його не могли винести з квартири на восьмому поверсі без сторонньої допомоги. Завдяки злагодженій роботі рятувальників і медиків чоловіка успішно доставили до автомобіля швидкої допомоги.

Уночі, 18 грудня, рятувальники вирушили до села Великі Гаї, де автомобіль екстреної медичної допомоги застряг на ґрунтовій дорозі, повертаючись із виклику. Команда оперативно витягнула машину на проїжджу частину, дозволивши медикам продовжити свою роботу без затримок.

Ці історії ще раз нагадують, що рятувальники завжди поруч, готові підтримати та допомогти в будь-якій ситуації.