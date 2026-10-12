У Тернополі водійку Toyota зупинили з 1,64 проміле алкоголю в крові

У Тернополі патрульні зупинили водійку автомобіля Toyota, яка їхала без увімкненого ближнього світла фар. Під час перевірки з’ясувалося, що жінка не має права керування транспортними засобами та перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в патрульній поліції.

Автомобіль зупинили близько першої години ночі. Під час огляду на стан сп’яніння за допомогою приладу Dräger у водійки виявили 1,64 проміле алкоголю.

Жінку відсторонили від керування автомобілем. На неї склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ч. 2 ст. 126 — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, та ч. 1 ст. 130 — керування у стані сп’яніння.

Також у патрульній поліції повідомили, що за вихідні в Тернополі виявили ще трьох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.