11:24 | 22.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі триває акція зі збору теплих речей і смаколиків для військових

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Мешканці Тернополя можуть долучитися до підтримки українських військових, принісши теплі речі та смаколики. Ініціатор акції – КП «Туристично-інформаційний центр Тернополя» – організувало збір, щоб забезпечити захисників усім необхідним в холодну пору.

Допомогу можна приносити в понеділок–п’ятницю в офіс Туристично-інформаційного центру за адресою: вул. Михайла Грушевського, 2 або в «Казкову резиденцію» на Театральному майдані (трикутний будиночок біля драмтеатру) в суботу та неділю.

Серед речей, які збирають організатори:

  • термогрілки,
  • кава,
  • швидкорозчинна вермішель та картопляне пюре,
  • печиво і солодощі,
  • засоби особистої гігієни,
  • теплі шкарпетки,
  • ковдри з вовни та напіввовни,
  • робочі рукавиці,
  • фольгований утеплювач,
  • чорна будівельна плівка,
  • офісні крісла на колесах.

Організатори підкреслюють: навіть невеликий внесок допомагає військовим відчути підтримку та турботу вдома. Кожен тернополянин може стати частиною цієї ініціативи та допомогти нашим захисникам у зимовий період.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *