Як найкраще лікувати нежить — поради лікаря-отоларинголога із Тернополя Світлани Репак

Світлана Вікторівна Репак — лікар-отоларинголог Тернопільської міської лікарні №3 та Клініки Стахіва (вул. Клінічна, 1а, м. Тернопіль) — розповіла “Погляду” про причини нежитю та порадила дієві методи його лікування.

Світлано Вікторівно, з нежиттю зустрічаються буквально всі люди. Що слід знати про його лікування?

Насамперед те, що нежить має різноманітні причини, тому підхід до лікування також різний. У жодному разі лікуватися самостійно не можна. При перших ознаках нежитю єдине, що хворий може зробити вдома, це промити ніс соляним розчином із аптеки. Після цього обов’язково звернутися до спеціаліста, аби визначити причину, адже риніт може бути різних видів: вірусний, бактеріальний, вазомоторний (який у свою чергу поділяється на гормональний, медикаментозний, ідіопатичний), та алергічний, який поділяється на цілорічний і сезонний. За алергічного риніту лікування відрізнятиметься від попереднього діагнозу: спочатку треба виявити алерген. Іноді люди цього не розрізняють і сильно погіршують ситуацію самолікуванням. Раджу всім не приймати самостійного рішення щодо лікування, аби не ускладнювати життя собі та лікарю.

Все-таки більшість людей під час того, як їм дошкуляє нежить, купують в аптеці краплі, лікуються самостійно. Дехто зауважує, що з часом звикає до цих ліків і не відчуває ефекту…

Так, як правило, для полегшення дихання хворі використовують краплі, які мають судиннозвужувальну дію. Ці препарати можна використовувати лише впродовж 5 днів, максимум — до 7 днів.

За природою судини, які розташовані у носових раковинах, мають функцію саморегуляції, у нормі вони скорочуються і розслабляються залежно від обставин. Якщо використовувати судиннозвужуючі краплі довше, ніж 5-7 днів, судини втрачають здатність саморегуляції. Судини постійно під дією препарату у скороченому стані, носові раковини постійно переповнені кров’ю, людина не має можливості дихати носом. Тут також є кілька варіантів лікування, у будь-якому разі хворого слід “знімати” з крапель, позаяк за їх тривалого використання судиннозвужуюча дія поширюється не тільки на судини носа, а системно на весь організм, відтак весь організм недоотримує кисню. Людина почувається втомленою, сонною.

Краплі для носа бувають різними. Одні рекомендовано застосовувати кожні 4 години, інші — раз на добу. Які ефективніші?

Самостійно жодних крапель, крім соляного розчину, купляти і застосовувати не можна.

Є ще краплі з антибіотиками, які тим паче не можна використовувати…

Сьогодні ми, лікарі, все частіше зустрічаємося з резистентністю до антибіотиків. Це спровокувало самостійне призначення пацієнтами антибіотиків. Часто зустрічаю пацієнтів, які зізнаються, що вже приймали антибіотики, однак не допомогло. Після цього дуже складно призначити лікування. Шляхом самолікування виникає стійкість штампів збудників до антибіотиків.

Ви радите своїм пацієнтам народні засоби лікування: наприклад, закапувати в ніс сік цибулі, алое?

Нинішня медицина пішла далеко вперед від народної. Раджу всім використовувати препарати, ефективність яких дійсно доведена. Народними засобами ми, як правило, викликаємо алергічну реакцію: слизова набрякає ще більше, з носа починає текти ще більше, з’являється чхання, відтак відбувається загострення захворювання. Також люди полюбляють гріти ніс яйцями, сіллю. Коли у пазухах є гній, який ще зверху на ніч прогріти, на ранок матимемо катастрофу, жахливі ускладнення, навіть менінгіт.

Які “дзвіночки” того, що нежить перейшла в гайморит?

Рекомендується звертатися до лікаря при перших проявах нежитю, адже тоді можна обійтися мінімумом ліків. Чим довше людина не звертається до спеціаліста, тим список препаратів може бути більшим. Відповідно лікування буде дорожчим. Коли нежить триває довше 7 днів, є жовті і зелені виділення з носа, головний біль, відчуття розпирання в пазухах носа, швидше за все, діагнозом буде гайморит.

Чи може алергічний нежить закінчитись гайморитом?

Може. При алергічному нежиті слизова набрякає, також перекривається природний отвір, з якого повинен виходити секрет з пазух. Якщо отвір перекритий, секрет поєднується із вторинною інфекцією, відтак маємо класичний гайморит.

Чи правда, якщо раз захворіти на гайморит, він повертатиметься?

Є певні причини того, що гайморит може загострюватися, наприклад морфологічна — викривлення носової перегородки. Найчастіше саме через особливу будову носа і повторюється гайморит.

Крім цього буває ще й “зубний” гайморит…

Так, адже зуби межують із верхньощелепною пазухою. Буває, туди може потрапити пломбувальний матеріал, через що запросто може розвинутися гайморит. Тобто дійсно є гайморити, які мають стоматологічне походження, тому ми мусимо співпрацювати із стоматологами. Спочатку слід вилікувати належним чином зуб, забрати інфекцію, і тільки після того можна братися за лікування гаймориту.

Як зараз лікують гайморит?

Спочатку усувається гострий процес, після цього потрібно забрати причину — чи це проблема викривлення носової перегородки, чи хворі зуби, алергія, інфекція тощо. Все це виконується ендоскопічно у нашій клініці, де є можливість оглянути, розширити природні отвори пазух, аби вони не закривалися.

І останнє запитання: про профілактику. Як перезимувати без нежитю і тим паче без гаймориту?

Раджу використовувати сольові розчини, особливо повертаючись із людних місць. Тому що віруси накопичуються на слизовій оболонці носа найчастіше. Тож треба звикнути так само, як повертаючись додому, миємо руки, також промивати ніс, аби максимально забрати збудники хвороб.

Підготувала Ірина Гайсюль.