На Тернопільщині помер багаторічний регент-дяк парафії села Біла Павло Твердун

У Білецькій громаді повідомили про передчасну смерть багаторічного регента-дяка парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Біла Павла Твердуна.

Павло Васильович відійшов у вічність 19 липня 2026 року після тривалої хвороби. Йому було 38 років.

Як зазначають у громаді, покійний багато років служив регентом-дяком на парафії Покрови Пресвятої Богородиці та був добре знаним серед парафіян.

Панахида за спочилим відбудеться у понеділок, 20 липня, о 20:00 у капличці біля храму Покрови Пресвятої Богородиці.

Чин похорону проведуть у вівторок, 21 липня, о 12:30.

У Білецькій територіальній громаді висловили співчуття рідним, близьким та парафіяльній спільноті.

«Єднаємося в молитві за спокій душі спочилого. Хай Господь прийме його до хору ангелів, щоб славити Бога у вічності», — йдеться у повідомленні.

Світла пам’ять.