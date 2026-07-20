На Тернопільщині рятувальники врятували двох лелеченят, які випали з гнізда після негоди

Негода на Тернопільщині випробовує не лише людей, а й тварин. У Шумську допомога знадобилася двом лелеченятам, які випали з гнізда, облаштованого на електроопорі. Самостійно повернутися назад вони вже не могли.

На виклик прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Перед початком робіт фахівці знеструмили ділянку електромережі, щоб безпечно провести операцію.

За допомогою висувної драбини надзвичайники обережно підняли пташенят і повернули їх до гнізда. Тепер маленькі лелеки знову перебувають у безпеці.

У ДСНС наголошують: для рятувальників важливе кожне життя. Такі історії вкотре доводять, що навіть у складні часи завжди є місце для людяності, турботи та добрих вчинків.