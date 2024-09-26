У Тернополі зникла 3-річна дівчинка

Учора поліцейські отримали повідомлення про знайдену дитину на вулиці Квітки Цісик.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою, де їх зустріла заявниця. Жінка повідомила, що виявила дівчинку, яка йшла проїжджою частиною без нагляду дорослих.

🚔 Обстеживши прилеглу територію, патрульні Андрій Ткач та Анжела Собко знайшли схвильовану жінку, яка шукала свою 3-річну доньку. Вона пояснила, що дитина зникла з поля зору, коли вони перебували біля будинку.

Інспектори отримали опис і фотографію дівчинки та повідомили матері, що її доньку виявила небайдужа громадянка.

Патрульні передали дитину матері та провели з нею профілактичну бесіду, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому. Також поінформували працівників ювенальної превенції про цю подію.

Батьки, пам’ятайте, що безпека ваших дітей залежить від вас — пильнуйте за найдорожчим ❤️