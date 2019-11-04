Досягнення Сергія Надала – Тернопіль лідер… по вартості проїзду та неефективності перевезень

Кілька днів тому популярний веб-ресурс на транспортну тематику https://traffic.od.ua/ опублікував цікаве дослідження про ефективність електротранспорту в різних містах України. І Тернопіль вийшов в лідери … по вартості проїзду та неефективності перевезень.

Розглянемо трохи детальніше. По ціні на проїзд у Тернополя третє місце в Україні після Києва і промислового Маріуполя. Однак є ще Кременчук, де проїзд в тролейбусі коштує 2 гривні, Херсон чи Кропивницький – 2,5 грн. Чи сусідні Чернівці по 3 грн. Цікаво, що в цих містах купили багато нових тролейбусів з низькою підлогою і навіть кондиціонерами (!).

По собівартості перевезень Тернопіль нарівні з промисловими Маріуполем, Кривим Рогом, Дніпром, де довгі маршрути і враховується більш затратне трамвайне сполучення (мрія деяких тернополян 🙂 ) Цікаво, що в “найдешевших” Херсоні, Кропивницькому і Чернівцях на порядок нижча і собівартість перевезень. Чому? Бо тролейбуси в Тернополі перевозять мало пасажирів! На кілометр пробігу. Невже це означає, що тролейбуси в Тернополі часто “возять повітря”? Хоча вранці не завжди в них є місце. А в “дешевших” Херсоні чи Кропивницькому (до них додалися міста Донбасу – Бахмут і Словянськ) наповнюваність тролейбусів в рази вища!

Єдине, що може потішити, що завдяки високій ціні на проїзд за рахунок зібраної виручки покривається майже половина витрат, що є одним з найкращих показників в країні. Однак цього досягають і міста з нижчими цінами на проїзд.Важко вказати причини такої ситуації. Можливо, часте дублювання тролейбусних маршрутів маршрутками, старі тролейбуси, які часто ламаються і не приваблюють пасажирів, часті зміни маршрутів останнім часом.

Увага! Графіки зроблені російською мовою, як і оригінал статті тут: https://traffic.od.ua/blogs/antonlyagushkin/1220204

Ivan Rudakevych