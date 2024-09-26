На Тернопільщині в пожежі загинув молодий чоловік

25 вересня у місті Хоростків Чортківського району, сталася трагедія. Вогонь забрав ще одне людське життя, повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

О 22:00 рятувальники отримали виклик про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Наливайка. За лічені хвилини вони прибули до місця події та полум’ям було вже охоплено значну частину будівлі. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, і, попри всі зусилля вогнеборців, будівлю було повністю знищено вогнем. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло місцевого мешканця 1982 року народження, який, на жаль, загинув. Причини виникнення пожежі та сума завданих збитків наразі встановлюються.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути ще більших втрат — вогонь не поширився на сусідню господарську будівлю, яку було врятовано.

Ця трагедія вкотре нагадує про важливість дотримання правил пожежної безпеки та необхідність пильності в побуті. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

Спільними зусиллями рятувальники Тернопільщини щодня протистоять небезпеці, намагаючись захистити людей і їхні домівки. Однак, на жаль, не завжди вдається уникнути людських втрат. Будьмо обачними та відповідальними, адже безпека кожного з нас залежить від наших дій!