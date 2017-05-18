У тернополянина в центрі міста вкрали 40 000 гривень

З заявою про крадіжку коштів до Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з його транспортного засобу викрали 40 000 гривень.

За словами потерпілого, у вівторок, 16 травня, він залишив свою автівку на одній із центральних вулиць Тернополя. Не врятувала чоловіка ні сигналізація, ні обідня пора і велике скупчення людей.

Потерпілий каже, що відходив від автомобіля на хвилин тридцять. Коли повернувся, то одразу і не зрозумів, що в салоні побували чужі люди – замки дверей та вікна були не ушкодженими.

Проте з автівки щезла велика сума грошей – 40 тисяч гривень.

Тернополянин вважає, що його транспортний засіб злодії відчинили за допомогою спеціального пристрою блокування автосигналізації.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України.