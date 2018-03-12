Прокуратура повернула громаді с. Довжанка Тернопільського району гуртожиток і водонапірну вежу

На Тернопільщині за втручання прокуратури у комунальну власність повернуто нерухоме майно вартістю 440 тис грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Рішенням господарського суду Тернопільської області, постановленого за позовом прокурора Тернопільського району, у комунальну власність територіальної громади с. Довжанка Тернопільського району передано нерухоме майно – артскважину, 12-ти квартирний житловий будинок (гуртожиток) водонапірну вежу МТФ, загальною балансовою вартістю понад 440 тис грн.

Станом на сьогодні, рішення суду виконано в повному обсязі, комісією Довжанківської сільської ради нерухоме майно прийнято на баланс у комунальну власність територіальної громади.