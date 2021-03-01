У центрі Тернополя горіла квартира

1 березня о 10:58 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі житлового будинку на вулиці Валова в центрі міста Тернопіль. На момент прибуття рятувальників орієнтовна площа пожежі становила 15 м.кв. Пожежа локалізована о 11:13 та повністю ліквідована о 11:16. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління. Під час гасіння врятовано власника квартири якого передано працівникам екстреної медичної допомоги. Також, врятовано дану квартиру та проведено евакуацію 5 мешканців даного будинку. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

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