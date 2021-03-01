Женские джинсы — какому бренду отдать предпочтение

Женские джинсы — кто был первым в формировании моды на деним

История денима, как популярного материала для изготовления одежды, начинается еще с 18-го века. Официальным подспорьем для появления джинс в том виде, который мы знаем на сегодняшний день принято считать патент Леви Страусса, однако не стоит забывать, что он заключался лишь в особых приемах кроя и пошива, а также наличия пуговиц и заклепок. На самом деле сама концепция брюк из денима появилась гораздо раньше. Изначально это была одежда исключительно для рабочих, которая отлично выдерживала экстремальные условия эксплуатации, и была достаточно долговечной. Хотя Levi’s был, можно сказать, первым глобальным брендом в данном направлении, на самом деле заслуга выведения джинсов в категорию модного и стильного элемента гардероба принадлежит Guess. Именно этот бренд впервые показал женские джинсы в рамках фотосессии на ранчо, это было еще в 60-х.

Все партии мгновенно разлетелись, а следом подтянулись и другие производители, усилиями которых все это превратилось в неугасаемый модный тренд. Это не удивительно, ведь, учитывая отличные эксплуатационные свойства хлопок в такой обработке еще и имеет великолепный внешний вид как для повседневного так и для бизнес-кэжуал образа.

Конечно методы изготовления значительно изменились, и открыли новые возможности для дизайнеров экспериментировать со стилем, текстурой и свойствами материала.

Вы найдете немало различных вариаций от классики в свободной посадке до эластичных изделий с вплетением нейлоновых нитей. По цветовому оформлению также у вас имеется безграничный выбор от эталонного синего до всевозможных оттенков контрастных палитр.

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Из самых примечательных марок хотелось бы также отметить Maje, Diesel, Polo Ralph Lauren, Patrizia Pepe и G-star Raw. Помимо безупречного исполнения они демонстрируют крайне находчивые методы декорирования и способы обработки тканей для придания им особого внешнего вида и нужной формы. Как и в прошлом сезоне, в моде остаются прорези, потертости и заплатки. Из новых трендов вписался прямой крой со свободными штанинами и посадкой выше линии бедер.

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