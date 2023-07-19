У Тернополі у водія вантажівки, який потрапив в ДТП, виявили ознаки алкогольного сп’яніння

Учора, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Протасевича. Прибувши за вказаною адресою, інспектори встановили, що автопригода сталася за участю автомобілів DAF та Nissan.

Під час з’ясування усіх обставин події та перевірки відповідних документів, поліцейські виявили у водія вантажівки ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 0,54 проміле алкоголю в крові водія, що перевищує допустиму законом норму.

Патрульні склали на водіїв відповідні адміністративні матеріали та відсторонили нетверезого водія від керування транспортним засобом.