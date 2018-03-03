На земельній ділянці для особистого селянського господарства тернополянка вирішила викопати котлован

На земельній ділянці, призначеній для ведення особистого селянського господарства, тернополянка вирішила створити штучну водойму.

Для цього були організовані масштабні роботи: аж зі столиці найнята бульдозерна техніка, працювала спеціальна помпа для відкачування води. Все це робилося без жодного дозвільного документа. Про це повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Цей факт виявили співробітниками Чортківської місцевої прокуратури і внесли його до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією статті 239 ККУ- забруднення або псування земель.

Виїхавши на місце події у село Пробіжна Чортківського району, слідчо-оперативна група відділу поліції виявила, що на території земельної ділянки, прилеглої до автозаправної станції три екскаватори риють котлован. З’ясувалося, що і АЗС, і прилегла ділянка належать жительці Тернополя. Земля, на якій здійснювалися роботи щодо зняття верхнього родючого шару ґрунту, виділена сільською радою для ведення особистого селянського господарства, проте на момент прибуття правоохоронців там уже був викопаний котлован у формі трикутника розміром 45/40/70 метрів та глибиною три метри.

Поліцейські припускають, що підприємці, не змінивши цільового призначення, вирішили створити на земельній ділянці штучну водойму.

На момент документування факту псування земель нікого з власників ділянки не було. Жодних дозвільних документів на проведення робіт не надали працівники компанії-підрядника, що здійснювали роботи.

Розпочато досудове розслідування. Вирішується питання щодо накладення арешту на транспортні засоби.