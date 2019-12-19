У церкві св. Апостола Петра в Тернополі відбулася історична подія

17 грудня 2019 р. відбулась історична подія в Храмі Св. Апостола Петра в м. Тернополі. Після майже трьох річної роботи осередку Лицарів Колумба при парафії Св. апостола Петра, в ряди Ордену було прийнято 12 нових братів, і, таким чином сформовано при храмі Раду.

Великим Лицарем новосформаної Ради було обрано брата Василя Яциника.

Новостворену раду привітали Регіональний делегат брат Володимир Шайген, Великий Лицар Ради в Золочеві брат Андрій Хом’як та Капелан нової Ради отець Пантелеймон Заяць.

Вітаємо братів та бажаємо великого поступу у в братерській діяльності!