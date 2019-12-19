Теперішня загальноосвітня школа готує дітей до позавчорашнього дня, — Тетяна Іменнова, засновниця сімейного клубу “Промінчики”

Для своєї дитини батьки усіх часів прагнули найкращого. Результатом такого бажання у Тернополі став Сімейний клуб “Промінчики”. Більше, ніж 10 років тому тернополянка Тетяна Іменнова створила його, передусім, для своєї донечки Ані. Нині дівчинці уже 15 років, вона навчається у Тернопільській школі номер №3, у 9-му класі. А “Промінчики” сьогодні — сучасний, прогресивний приватний дошкільний навчальний заклад, відомий чи не кожному у місті, в кого є дітки. Нещодавно ми побували у “Промінчиках”, аби на власні очі побачити, як вони змінилися, куди прямують, що нового тут.

Спочатку ми відвідали кілька занять за участю вихованців “Промінчиків”. У коридорі спілкувалися з мамами, татусями і дідусями, які чекали на своїх маленьких розумників.

На безліч запитань кореспондента “Погляду” відповіла засновниця “Промінчиків” Тетяна Іменнова:

Мама, яка готується віддати дитину в “Промінчики”, на що вона може розраховувати?

Ми працюємо з дітками від року (і навіть із 10-місячними) у середньому до 10 років. Що стосується маленьких, від 1 до 2 років, такі дітки займаються у “Промінчиках” тільки в парі з мамами (можна з татом, бабусею, нянею). У цьому віці вибір занять ще невеликий.

Як виглядає таке заняття?

Це одне комплексне заняття, яке триває 45 хвилин, розбите на невеликі блоки, тривалістю 3-5 хвилин, позаяк діти довго не втримують увагу на чомусь одному. Обов’язкова умова — діти працюють у парі з дорослими, оскільки ще не вміють бути наодинці від рідних. Якщо дитину відривають від близьких, вона не зможе зосередитися на уроці, розвитку — через стрес. Більшість завдань продумані таким чином, що педагог показав, розказав і далі дитина працює у парі з мамою. Завдяки цьому дуже швидко видно прогрес. Дітей, які ходять до нас регулярно, буквально за два-три місяці не впізнати.

Як щодо трішки старших дітей?

Із двох до трьох років у нас є групи раннього розвитку, де діти працюють також у парі з мамою. Крім цього, у нас ще є міні-садочок для дітей від 2 до 5 років. Тут уже батькам можна залишити дитину: міні-садок працює щодня з 9:00 до 13:00 год. Насамперед, міні-садок підходить тим дітям, яких батьки планують віддавати у дитсадок повного дня, щоб адаптація відбувалася легше, без стресу, аби їхні діти більше звикли до спілкування з однолітками, навчилися бути більш самостійними.

Якщо мова йде саме про інтелектуальний, мовленнєвий та інші види розвитку маленьких діток, тоді потрібні заняття у парі з мамою.

Від 3 років у нас ідуть базові програми навчання — програми комплексного розвитку для дітей від 3 до 4 років, від 4 до 5 років і від 5 до 6 р. Для останніх це безпосередня підготовка до школи. Паралельно можна обрати програму з англійської мови — ми працюємо за авторською методикою Валерії Мещерякової уже 10-й рік, батьки дуже задоволені результатами.

У чому особливість методики Валерії Мещерякової?

Вона враховує вікові особливості дітей від 3 до 10 років і передбачає максимально природній шлях вивчення мови: спочатку дитина просто слухає вчителя на уроці, а вдома — диск, на якому записані носії мови, поступово починає розуміти, а потім говорити. Вчителі не використовують прямого перекладу з англійської на українську, тому що в цьому віці цілком реально створити у дитини 2-й мовний центр, коли вона не тільки говорить, а й думає іншою мовою. Діти не просто вивчають окремі слова, вірші, а справді починають говорити англійською! Це не завчені тексти, а спонтанне мовлення, без підготовки! У нас навчаються діти, починаючи від 3 років і до 9-10 років, проходять різні рівні вивчення мови, і для свого віку вони вільно спілкуються англійською.

Перед тим, як увійти в клас, діти обирають, як привітатися із вчителем: обійми, рукостискання, співаючи чи торкнувшись кулаками.

Цікаво, як у “Промінчиках” відбувається підготовка до школи?

Підготовка до школи — для дітей від 5 до 6 років. Цього року ми зробили заняття, яке триває півтори години і складається з трьох уроків: перший — читання, розвиток мовлення, підготовка руки до письма; другий — математика; третій введений цього року — Школа інтелекту. Школа інтелекту, на мою думку, це найважливіше, що може бути для дітей дошкільного віку. Насправді, навіть якщо дитина до школи не навчилась читати, рахувати, вона цього все одно незабаром навчиться. Ви знаєте хоч одного дорослого, який не вміє читати чи писати? Я — ні. А от тих, хто вміє критично, креативно мислити натомість мало. Школа інтелекту спрямована на те, щоб розвивати якраз різні види інтелекту.

Надзвичайно важливий емоційний інтелект, щоб діти і дорослі розуміли свої емоції, емоції оточуючих — чому люди саме так себе почувають і поводять.

Мовленнєвий інтелект: на заняттях ми вчимо дітей віршів з допомогою ейдетики. Спочатку вони складають готові малюнки до вірша, потім починають малювати самотужки, за допомогою цих образів вони дуже швидко запам’ятовують вірш.

Логіко-математичні завдання — апріорі.

Творчий інтелект: це креативність, пошук нестандартних рішень проблем. У нас розроблені спеціальні завдання, коли діти самостійно мають придумати розв’язання проблем. Насправді дітям це зробити набагато легше, ніж дорослим, оскільки вони ще не живуть у суспільних “рамках”.

Креативне, критичне мислення — це те, чого, на жаль, у сучасних школах поки що не вчать. Тому цей курс, на мою думку, і є найважливішим. Адже йдеться про навички ХХІ століття, дуже потрібні дітям. Теперішня школа готує дітей до позавчорашнього дня. Вчитель уже не є, як було раніше, засобом для передачі інформації. Зараз про будь-що можна дізнатися з інтернету. Сучасний вчитель має бути провідником, який вчить ставити питання, шукати відповіді, критично мислити. Шкільну програму слід терміново переводити на інші рейки, дітей, насамперед, слід вчити думати.

Навіть у міні-садочку цього року ми вводимо “Проєктну діяльність”: коли впродовж 2-3 тижнів вивчається одна тема. Діти самостійно підбирають різноманітну інформацію, з різних боків працюють над проблемою. Це спонукає їх думати.

Знаю, у вас передбачені не тільки щоденні заняття, а й один раз у тиждень.

Так, у “Промінчиках” є цілий ряд додаткових студій, які відбуваються раз у тиждень: “Арт-студія з пісочної анімації”, “Lego-конструювання”, новинка — “Правопівкульне або Інтуїтивне малювання”, “Школа експериментів”.

Розкажіть, будь ласка, детальніше про правопівкульне малювання.

На малюванні діти створюють такі картини, що інколи батьки не вірять, що авторами є їхні діти (доки вчителі не почали знімати відео процесу). Художник бачить світ по-іншому і от якраз це правопівкульне малювання допомагає дітям по-новому подивитися на світ, розкрити власні канали. Права півкуля мозку відповідає за творчість. Загальноосвітня школа в основному розвиває ліву півкулю — логіку, абстрактне мислення. За рахунок того, що ліва півкуля активно розвивається, права залишається недорозвиненою. У геніїв однаково гармонійно розвинені ліва і права півкулі. Правопівкульне малювання — ще один із способів повноцінно розвинути праву півкулю. Відтак дитина краще вчиться в школі, швидше думає, запам’ятовує. Є цілий ряд особливих прийомів, які використовуються на заняттях. Наприклад, діти малюють одразу двома руками, виконують різні завдання обома руками, це синхронізує праву і ліву півкулю.

Цікаво, які ще новинки є у “Промінчиках”?

Для школярів ми вводимо курс легкочитання. Йдеться про покращення техніки читання, читання з розумінням прочитаного, а для дітей 3-го і 4-го класів — швидкочитання, діти вчаться швидко читати текст і розуміти прочитане, покращують пам’ять.

Цього року ми запровадили також Лабораторію успіху для підлітків від 7 років до 15 років. Це цикл з 10 психологічних тренінгів, які розвивають вкрай необхідні навички успішних людей 21 сторіччя, вчать дітей дружити, конструктивно вирішувати конфлікти, працювати в команді та багато чого іншого.

Очевидно, педагогів, які працюють у вас, в педагогічних університетах не навчають усього, що треба для “Промінчиків”…

Для всіх базових курсів у нас є написані програми і готові конспекти. Для вчителів раннього розвитку є онлайн-курс — короткі відео про вікові особливості дітей і основні блоки занять. Вчителі англійської мови обов’язково проходять базове навчання на авторському семінарі В. М. Мещерякової.

Кілька років тому я очолила Всеукраїнське об’єднання керівників приватних дошкільних закладів, в рамках цього об’єднання ми регулярно збираємо педагогів для обміну досвідом, організуємо для них семінари, тренінги, на які запрошуємо провідних фахівців дошкільної освіти. У 2019 р. наші педагоги побували на 3-х таких семінарах: в березні на базі нашого клубу проходив семінар «Ейдетика у підготовці до школи дітей від 3-х до 6 років», влітку були на семінарі «Проектна діяльність для дошкільнят», а в жовтні їздили в Київ на семінар «4К» (Комунікація, Креативність, Критичне мислення і Командна робота). Дуже багато було цікавого матеріалу, як із дошкільнятами впроваджувати ігри, вправи, які б розвивали навички ХХІ століття. Таким чином стимулюємо педагогів постійно бути в тонусі.

На останок: яка у вас цінова політика?

У середньому місячний абонемент у “Промінчиках” коштує 600 грн. Підготовка до школи — 800 грн. Заняття, які відбувається раз у тиждень, 300-400 грн. на місяць.

Відгуки рідних, які обрали для своїх дітей сімейний клуб “Промінчики”:

Наталя Гриник : “Сину Максиму зараз 5 років, три з них відвідуємо “Промінчики”. Він у мене дуже непосидючий хлопець. Щотижня ходить на три різні заняття: на англійську, підготовку до школи та карате. Якби нам тут було погано, ми б так довго сюди не приходили. Дуже тішить, що в “Промінчиках” є різні напрямки для розвитку — фізичний, раніше ми ходили ще на ейдетикау, пісочне малювання, тобто творчий напрямок, інтелектуальний, загалом тут пропонується всебічний розвиток”.





: “Сину Максиму зараз 5 років, три з них відвідуємо “Промінчики”. Він у мене дуже непосидючий хлопець. Щотижня ходить на три різні заняття: на англійську, підготовку до школи та карате. Якби нам тут було погано, ми б так довго сюди не приходили. Дуже тішить, що в “Промінчиках” є різні напрямки для розвитку — фізичний, раніше ми ходили ще на ейдетикау, пісочне малювання, тобто творчий напрямок, інтелектуальний, загалом тут пропонується всебічний розвиток”. “Промінчики” я знайшла випадково — колєжанка надіслала у соціальні мережі посилання на цей клуб. До цього я думала, що тут працюють лише з зовсім маленькими дітками. Син змалечку цікавився іноземними мовами, переглядаючи сторінку “Промінчиків”, я помітила, що тут є англійська для діток від трьох років. Вирішила спробувати. Син у захопленні! Ходимо сюди уже третій місяць. В мене хлопець дуже непостійний, його важко чимось зацікавити, але у “Промінчики” він летить. Ходимо у понеділок і четвер, тому він особливо любить ці дні. І прогрес я бачу, за цей час моя дитина вміє спокійно рахувати до 10, знає всі кольори, назви тварин, уміє представитися англійською, назвати своїх родичів. Особливо мені подобається, що заняття проходять у формі гри, граючись, діти більше запам’ятовують. У цьому трирічному віці вони, наче губки, усе вбирають. Тепер рекомендую усім знайомим і родичам “Промінчики”, — мама Назара (3,5 р.) Анна Радчук .





. “Наша Маргаритка ходить в “Промінчики” 2 місяці. Залюбки йде сюди, вмовляти не треба. Я помітив, що вона краще почала комунікувати із однолітками, їй тепер легше познайомитись на вулиці із дітками”, — дідусь Петро Іванович .





. Мама Ірина: “У “Промінчики” ходить наш 5-річний син Владислав. Ми дуже задоволені, дитина після заняття виходить у чудовому настрої, розказує вдома багато цікавого, що почув тут. Він ходить на загальний розвиток. Відвідаємо “Промінчики” з вересня. Про цю школу дізналася від знайомих”.