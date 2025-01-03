В селі біля Тернополя в пожежі загинуло двоє людей

3 січня о 15:45 до оперативно-диспетчерської служби надійшло тривожне повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селі Байківці Тернопільського району. Повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

За лічені хвилини на місце прибули вогнеборці.

Завдяки їх злагодженим діям пожежу ліквідували на площі 16 м.кв.

На місці події виявлено два тіла без ознак життя.

Обставини загибелі зʼясує слідство.

Рятувальники Тернопільщини вкотре нагадують про важливість дотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті. Оскільки доволі часто це може стати причиною трагедії.