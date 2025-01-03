Померла професорка Тернопільського медичного університету Ірина Мельничук
Ректорат, профком, працівники і студенти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського глибоко сумують з приводу смерті завідувача кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін, професора Ірини Миколаївни Мельничук (28.10.1955– 02.01.2025), йдеться у повідомленні навчального закладу.
Ірина Миколаївна належала до тих людей, які були переповнені енергією, не зупинялися на досягнутому й постійно випробовували свої можливості.
Автор і співавтор понад 100 навчально-методичних та наукових публікацій. Її наукові інтереси – проблеми впровадження інноваційних педагогічних технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти.
У ці скорботні дні розділяємо невимовний сум і тугу з близькими і рідними Ірини Мельничук, а також її колегами.
Світлий, добрий спомин про неї назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав, любив і поважав.