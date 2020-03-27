В Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

(станом на 10:00, 27 березня)

Найбільше випадків було зареєстровано серед працездатного населення віком від 30 до 65 років — 68,7%.

37,6% усіх випадків припадає на вікову категорію 30-49 років.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 218 випадків COVID-19. Випадки виявлено:

Вінницька обл. — 5 випадків;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 3 випадки;

Донецька обл. — 2 випадки;

Запорізька обл. — 8 випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;

Івано-Франківська обл. — 24 (2 летальних) випадки;

м. Київ — 47 випадків;

Київська обл. — 32 випадки;

Львівська обл. — 3 випадки;

Луганська обл. — 1 випадок;

Одеська обл. — 4 випадки;

Рівненська обл. — 9 випадків;

Тернопільська обл. — 25 випадків (1 летальний);

Херсонська обл. — 1 випадок;

Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;

Черкаська обл. — 2 випадки. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні.