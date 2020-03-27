В Україні зафіксовано 218 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
(станом на 10:00, 27 березня)
Найбільше випадків було зареєстровано серед працездатного населення віком від 30 до 65 років — 68,7%.
37,6% усіх випадків припадає на вікову категорію 30-49 років.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 218 випадків COVID-19.
Випадки виявлено:
Вінницька обл. — 5 випадків;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 3 випадки;
Донецька обл. — 2 випадки;
Запорізька обл. — 8 випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська обл. — 24 (2 летальних) випадки;
м. Київ — 47 випадків;
Київська обл. — 32 випадки;
Львівська обл. — 3 випадки;
Луганська обл. — 1 випадок;
Одеська обл. — 4 випадки;
Рівненська обл. — 9 випадків;
Тернопільська обл. — 25 випадків (1 летальний);
Херсонська обл. — 1 випадок;
Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;
Черкаська обл. — 2 випадки.
Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні.