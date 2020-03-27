СТАН ДИТИНИ В ЯКОЇ ПІДТВЕРДИЛИ COVID-19 – СЕРЕДНЬО-ВАЖКИЙ. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹26 березня в Тернопільській дитячій міській лікарні лабораторно підтвердився випадок COVID-19 у дитини та її мами.

🔹 Станом на 10 годину, 27 березня, стан одинадцятирічної дитини – середньо-важкий з позитивною динамікою. Пневмонії в дитини немає. 🔹В такому ж стані і мама. Вона знаходиться разом з дитиною в окремому боксі інфекційного відділення.

🔹Медики працюють у захисних костюмах, якими лікарня забезпечена.

❗️Ще три підозри на COVID-19 в Тернопільській міській дитячій лікарні – не підтвердилися. Одній дитині з підозрою наразі зробили лабораторні дослідження – чекають на результат.