У Чорткові дев’ять кандидатів пройшли співбесіду на посади членів наглядової ради Чортківської центральної міської лікарні. Співбесіди відбулися 26 листопада, повідомили у міській раді.

Серед претендентів — медики, керівники медичних закладів, представники громадськості, фінансової сфери та органів місцевого самоврядування.

Зокрема, участь у конкурсі взяли директор Чортківського медичного фахового коледжу Любомир Білик, колишній керівник Чортківської лікарні Роман Чортківський, керівниця Чортківського відділення Укргазбанку Алла Просинюк, директорка Бучацької міської лікарні Віталія Костянець та інші кандидати.

Під час співбесід комісія оцінювала професійний досвід претендентів, управлінські та фінансові компетенції, мотивацію і бачення розвитку лікарні.

За результатами конкурсу комісія подасть міській раді пропозиції щодо відібраних кандидатів. Остаточний склад наглядової ради затвердять на сесії міської ради. Її голову оберуть члени ради шляхом таємного голосування.

Наглядова рада має контролювати прозорість та ефективність роботи лікарні, а також дотримання інтересів пацієнтів.