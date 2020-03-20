Дистанційне навчання в кращому випадку триватиме до кінця травневих свят, – Іванна Коберник пропонує МОН скасувати ДПА в 4-му та 9-му класі

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, що можливе продовження карантину після 3 квітня, введеного для запобігання поширенню коронавірусу в країні.

“Ми розглядаємо варіанти продовження карантину після 3 квітня. Якщо кількість випадків коронавірусу в Україні буде далі зростати, карантин гарантовано буде продовжено”, – сказав Ляшко.

За його словами, все буде залежати від епідеміологічної ситуації. Якщо вона буде далі погіршуватись, карантин стане значно суворішим, ніж зараз.

В будь-якій ситуації управлінцям важливо думати і діяти на випередження, а не наздоганяти поїзд, що пішов. Якщо вже зараз все показує на те, що карантин буде продовжений і вимушене дистанційне навчання в КРАЩОМУ ВИПАДКУ триватиме до кінця травневих свят, пропоную вже зараз МОН розглянути наступні рішення:

– Скасування ДПА в 4-му та 9-му класі. Це зніме значну частину нервозності з батьків і вчителів – їм треба всі сили зараз направити на організацію самостійного навчання дітей вдома (батьки) і на опанування цифрових інструментів для підготовки дистанційних уроків (вчителі). Скасування ДПА в 4 і 9 класі (яке відбувається не в формі ЗНО) ніяк не позначиться ні на чому. А в умовах карантину і надзвичайної ситуації дозволить всім сфокусуватися на більш важливих речах.

– Скажіть нарешті щось випускникам! Вони всі (а ще більше їхні батьки) переживають про ЗНО. Скажіть їм нарешті, що любі діти, спокійно готуйтесь, це ж чудово, що вас зараз менше грузять другорядними предметами, готуйтесь до того, що ви обрали самі і що знадобиться вам в майбутній професії чи освіті. Якщо через карантин держава буде змушена пересунути терміни основної сесії ЗНО, вона (держава) чи ми (МОН) пропорційно пересунемо терміни вступної кампанії. Це ж не складно і очевидно, чи не так?

– останнє, комунікаційне. до терміну дистаційне навчання рекомендую всім управлінцям додавати слово ВИМУШЕНЕ. Ми маємо зараз вимушене дистанційне навчання. Ми не обирали цей шлях, але світова пандемія не залишила нам вибору. Ми приймаємо цей виклик і робимо все, щоб якнайшвидше перелаштуватися на нові умови роботи. Будь ласка, бережіть себе і пам’ятайте – ми всі обов’язково повернемось до звичайного життя – сильнішими і збагаченими новим досвідом.