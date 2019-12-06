Валерія Борисова тернопільський суд відпустив під заставу

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора Тернопільської місцевої прокуратури на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21 листопада 2019 року щодо зміни підозрюваному Валерію Б. запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням постійно носити електронний браслет, – про це повідомляє прес-служба суду.

Не погодившись із цим рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу та просив, зважаючи на тяжкість злочину та наявні ризики, залишити підозрюваного під вартою.

Заслухавши суддю-доповідача, аргументи прокурора, думку підозрюваного та його захисника, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду погодилась із висновками місцевого суду, оскільки наведені у скарзі обставини не виправдовують застосування найтяжчого запобіжного засобу — тримання під вартою. А тому апеляційну скаргу прокурора слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді — без змін.

Валерій Б. одразу здав свій паспорт для виїзду за кордон.

Варто нагадати, що органами досудового слідства підозрюваному інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України (вимога передати чуже майно та права на майно з погрозою насильства над потерпілим та обмеженням його законних інтересів, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Валерія Б. було затримано співробітниками управління СБУ в Тернопільській області та Тернопільської місцевої прокуратури 24 вересня 2019 року в м. Тернополі під час отримання ним грошових коштів і документів щодо майнових прав на житло. Прес-служба Тернопільського апеляційного суду