Справа нацгвардійця з Тернопільщини, якого безпідставно засудили в Італії, має політичне значення

Віталія Марківа з Тернопільщини, якого італійський суд присяжних засудив до 24-ох років тюрми, вважаючи його винним у смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, утримують у Мілані, у виправній колонії “Опера”, де відбувають покарання за особливо тяжкі злочини.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова разом з представником з дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав Вячеславом Петльованим та начальником відділу моніторингу прав громадян України, які перебувають у місцях несвободи за кордоном та на тимчасово окупованій території Оленою Тучіною відвідали бранця. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Під час спілкування Віталій наголосив, що для нього ця зустріч була найочікуваніша та надзвичайно важлива. Ми детально обговорили обставини справи, за якою італійській суд визнав винним громадянина України у вбивстві італійського журналіста”, — написала омбудсмен за підсумками зустрічі.

Вона наголосила, що справа ґрунтується на показах єдиного свідка — французького журналіста, при цьому, ніяких експертиз слідством проведено не було. Також, з її слів, в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає про перебування Марківа у складі парамілітарних структур — а насправді українець належав до військовослужбовців Національної Гвардії України.

“Зазначаю, що обвинувачувальним вироком у справі Віталія Марківа Національну Гвардію України буде визнано тимчасовим формуванням, дії якого були незаконними, що надалі використовуватиметься РФ. Через це можна стверджувати, що справа нашого громадянина має політичне значення”, — зауважила Денісова.

Вона підкреслила також, що Україна неодноразово пропонувала італійській стороні створити спільну робочу групу з метою розслідування та встановлення винних у вбивстві Рокеллі. Денісова закликала державні органи України визначитися зі статусом Марківа, засудженого в Італійській Республіці, а також висловила прохання до української діаспори, італійців та італійські ЗМІ щодо максимального розголосу та розповсюдження неупередженої інформації щодо обставин загибелі Андреа Роккеллі. Уповноважена з прав людина також звернулась до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та міжнародної спільноти із закликом тримати на контролі цю резонансну справу.