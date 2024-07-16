росіяни вбили 24-річного Володимира Кузьму з Тернопільщини
Ворожа рука забрала ще одне молоде життя.
Вчора, 15 липня, загинув Кузьма Володимир Романович (2000 р.н), житель села Вікторівка. Повідомляє голова Козівської селищнлї ради Сергій Добалюк.
Життя солдата, радіотелефоніста відділення управління командира артилерійської батареї обірвалося поблизу н.п. Мала Токмачка Запорізької області внаслідок влучання Fpv-дрона.
Щиро співчуваємо рідним, близьким та усім хто знав Володимира.
Світла та Вічна пам’ять Герою.