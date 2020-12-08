Какие бывают мужские ювелирные браслеты? «Оникс» подсказывает

Украшения на руку имеют долгую историю, поскольку их носили еще со времен палеолита. Правда, такие вещи были довольно примитивными и они были исключительно оберегами. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, эти аксессуары просто становятся красивым дополнением образа.

В ювелирном ассортименте представлены разные мужские ювелирные браслеты, которые прекрасно комбинируются с разнообразными нарядами. Теперь только остается познакомиться с самыми популярными предложениями, о которых и расскажет «Оникс». Это значительно облегчит выбор и поможет определиться с подходящим вариантом.

На какие украшения обратить внимание?

Многие думают, что ассортимент аксессуаров для мужчин довольно ограниченный, но это все стереотип. В каталоге найдете огромное количество предложений.

Классические золотые изделия

Такие браслеты изготовлены из красного или желтого золота. Эти украшения требуют безупречного внешнего вида. Они прекрасно ладят с деловыми костюмами и будут уместны на вечерних мероприятиях.

Украшения из металлов холодных оттенков

Здесь речь идет о серебре, белом золоте или платине. По своему внешнему виду они считаются более универсальными и прекрасно сочетаются с разными нарядами. Такой браслет комбинируется с джинсами и свитером, а также с костюмом.

Что касается самих металлов, то серебро считается самым бюджетным и доступным. Золото и платина более дорогие.

Более оригинальные

Ювелиры проявили максимум фантазии и решили использовать другие материалы: кожу, каучук или шелк. Они становятся основой для браслета, а драгоценные металлы только для застежки и декоративных элементов.

Реже встречаются варианты из дерева или керамики. С ними нужно быть осторожнее, просто они не всем подходят.

Если так разобраться, это далеко не все представленные модели в ювелирном каталоге. Ассортимент постоянно пополняется новыми предложениями. В связи с этим стоит запомнить некоторые хитрости:

какой стиль одежды предпочитаете;

хотите найти универсальные изделия или для особенных случаев;

для кого предназначается аксессуар.

Вспоминая эти простые хитрости, найти подходящий браслет будет проще простого. Если что, «Оникс» всегда подскажет несколько подходящих украшений.