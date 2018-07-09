Унікальність морського водолазного судна «Почаїв»

Серед двадцяти чоловік екіпажу судна “Почаїв” є наш почаївчанин Олександр Козак. Відвідали земляка та брали участь у святкових заходах в Одеському порту й наші краяни — Почаївський міський голова Василь Бойко та батько військовослужбовця.

Показ військової техніки, нагородження та вшанування полеглих героїв — таким було цьогорічне святкування. Привітав особовий склад Військово-Морських Сил України міністр оборони України генерал армії Степан Полторак.

За більш ніж чотири роки бойових дій на Донбасі Військово-Морські Сили України втратили 51 бійця.

Неподалік від морського вокзалу відбувся показ військової техніки. Загалом до святкування Дня Військово-Морських Сил залучили 15 бойових кораблів.

“Ми вирішили підтримати команду судна, котре носить назву “Почаїв”. Це важливо як для нас, так і для міста. Приїхали із подарунками. Діти із будинку дитячої творчості виготовили прапор України. Підприємці передали необхідний длякоманди на судні інвентар”, — каже Почаївський міський голова Василь Бойко.

Наразі судно “Почаїв” несе службу по патрулюванню. Під час виходу з Криму, окупантами з корабля були викрадені дорого вартісні прилади. Матроси із командиром судна Дмитром Симоненком відновили судно до нормальних умов.

Фото: Василь Бойко

Джерело: Кременець City