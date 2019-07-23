“Водій “швидкої” у стані алкогольного сп’яніння!” – такі виклики надходять до тернопільських поліцейських

Сьогоднішній день патрульних розпочався з тривожного повідомлення.

На службовий планшет надходить виклик заявника про те, що за місцем його проживання, а саме на вулиці Київській, у дворі будинку, водій автомобіля швидкої допомоги знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. Уже через декілька хвилин патрульні прибули на місце. Обстеживши вулицю та прилеглі території, автомобіля виявлено не було.

Зв’язатись із заявником в телефонному режимі, не вдалося, оскільки він не відповідав на телефонні дзвінки, тому інспектори вирішили завітати до нього та з’ясувати усю інформацію.

Двері помешкання відчинив чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння і розповів патрульним про те, що ще 21 липня бачив автомобіль швидкої медичної допомоги і йому здалося, що кермувальник в нетверезому стані, тому сьогодні вирішив повідомити про цю подію.

39-річний тернополянин, за завідома неправдивий виклик, отримав постанову за ст. 183 КУпАП.

Загалом, від початку 2019 року, інспекторами управління патрульної поліції в Тернопільській області складено 86 адміністративних матеріалів за ст.183 КУпАП (Завідома неправдивий виклик спеціальних служб).