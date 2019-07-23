В ДТП на Тернопільщині загинув мотоцикліст

Трагедія сталась на автодорозі між селами Гради та Кімната Кременецького району, де місцевий житель не впорався з керуванням мотоциклом «Viper» та допустив падіння. Його, без свідомості, знайшов місцевий житель, який і зателефонував на один з номерів з телефона хлопця. Потерпілого госпіталізували до Кременецької районної лікарні, але врятувати життя 22-річному чоловіку не вдалось і він помер у медичному закладі.

При попередньому огляді інспектор-криміналіст переломів не виявив, а тому одна з причин смерті – значна крововтрата. Загиблий з багатодітної родини. В сім’ї, окрім нього, ще 12 дітей.