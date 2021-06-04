Ситуація з КОВІД поступово стабілізується: кількість хворих зменшується

З початку червня кількість щоденних випадків захворювання на COVID потроху зростає, хоча збільшення хворих знаходиться в межах щотижневої статистики. Водночас стрімко збільшується кількість щеплень, зроблених за добу

На початку червня зафіксовано зниження захворюваності на КОВІД

Станом на 3 червня коефіцієнт виявлених випадків інфікування КОВІД-19 в 11 регіонах нижче граничного покажчика у 20%. Проте, головні новини на Meta.ua наголошують, що хоча на початку червня спостерігається тенденція до зниження захворюваності у порівнянні з останнім тижнем травня, для всіх областей встановлено жовтий ступень епідеміологічної небезпеки.

За останню добу підтверджено 2581 випадок коронавірусної хвороби та зафіксовано 102 смертельних випадки. Антирейтинг за кількістю інфікованих знову очолив Київ: тут підтвердили діагноз у 529 пацієнтів. Далі, за чисельністю випадків йдуть області:

Запорізька – 182;

Дніпропетровська – 177;

Львівська – 154;

Київська – 143.

Загалом, з початку пандемії в країні захворіло 2209417 осіб, що становить 5,3% від загальної кількості населення. Смертність становить 2,3%, тобто хвороба забрала з життя 50959 людей.

В Україні зростає кількість щеплень, зроблених за добу

В Україні стрімко зростає кількість щеплень від КОВІД-19, зроблених за добу. Якщо 31 травня вакцинацію пройшли 13937 осіб, то 1 червня кількість щеплень зросла до 18884. Наступного дня до пунктів вакцинації звернулись 34481 осіб: з них першу дозу отримали 28899 людей, а 5582 зробили друге щеплення. Загалом з початку вакцинації зроблено 1214883 щеплень, серед них 138090 людей отримали обидві дози. В листі очікування зареєструвалося більше ніж 600 тисяч громадян.

В останні вихідні травня в Києві, Одесі, Львові розпочали роботу центри масової вакцинації. Щеплення робили представникам пріоритетних груп населення, а також тим, хто заздалегідь зареєструвався через додаток «Дія». В масових центрах роблять щеплення препаратом CoronaVac від китайського виробника Sinovac. На вакцинацію запрошують за попереднім дзвінком, проте в Києві не всі громадяни погодились прийти на щеплення, тому в центрах приймали всіх охочих. Вже 5 червня аналогічні центри відкриються у Тернополі.

Наприкінці травня в Україні презентували онлайн мапу вакцинації, на якій кожен українець швидко знайде найближчий пункт, де можна зробити щеплення. Інтерактивна мапа надає можливість подивитись статистику та повідомити про виявлені порушення в роботі пунктів вакцинації.