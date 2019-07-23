«Вибори у фейсбуці: скільки коштує перемога»

З 18 березня 2019 року Facebook запустив політику відкритості щодо політичної реклами. Під таку підпадають пости, що стосуються виборів, референдумів, вивчення суспільної думки. Що ж це означає для користувачів цієї популярної соцмережі?

Відкритість чи зовнішній тиск?

На офіційному сайті написано, що такий хід розробників зумовлений “однією з ініціатив Facebook для підвищення рівня прозорості реклами”. Проте закордонні медіа повідомляють інші неофіційні версії: тиск політиків Сполучених Штатів, потреба зменшити кількість порушень на виборах, викрити спонсорів з інших країн, які фінансують певні політичні групи на національних виборах.

Відтепер будь-який користувач фейсбуку, побачивши політичну рекламу, може натиснувши на текст “Оплачено: …” побачити ім’я замовника, кількість осіб, що переглянули рекламу, вік, місце, стать цільової аудиторії. Не менш цікавою є й сума коштів, яку витратили для просування певних кандидатів.

Як обійти систему

Партійці зобов’язані звітувати про кількість коштів, які були витрачені на виборчу кампанію. Адже виборці мають розуміти, хто насправді впливає на прийняття рішень. Будь-яка система має свої недоліки та слабкі місця. Ними і користуються політичні партії під час запуску реклами.

Одним з методів приховування реального джерела фінансування є замовлення реклами через публічні сторінки, які, на перший погляд, зовсім не є дотичними до політики. Фактично, поширення замовляє та оплачує третя сторона.

Фейсбук використовує штучний інтелект, щоб вирахувати політичні повідомлення і позначати їх як такі. Проте система не завжди спроможна це зробити і пропускає таку рекламу. Таким чином, неможливо прослідкувати хто її замовив і скільки вона вартувала.

Хто витратив на політичну рекламу найбільше?

Facebook відкрив базу даних політичної реклами. Завдяки їй, можна ознайомитись з переліком замовників реклами та сукупною сумою, яку витратили на політичну кампанію у цій соцмережі. Користувачі мають опцію пошуку, тобто можна ознайомитись з тим, хто замовляв рекламу за прізвищем політика чи промоніторити певні сторінки. Пости з політичною рекламою залишатимуться у базі протягом семи років.

Архів дозволяє побачити витрати за певний період: минулий день, останні 7 днів, 30 днів, 90 днів. Якщо натиснути на опцію “Усі дати”, система показує період з червня до 21 липня 2019 року. Тоді висвітлюються найбільші замовники політичної реклами у передвиборчий період в Україні.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).