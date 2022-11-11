Волонтери та прокурор Олександр Лукашенко продовжують допомагати військовим та цивільним

Волонтери з Києва та області продовжують активно допомагати нашим військовим та цивільним, що знаходяться неподалік зон активних бойових дій на сході та півдні України та потребують різноманітної допомоги. Про це повідомив прокурор Олександр Лукашенко, який є одним з координаторів та волонтерів, що збирають, обробляють та відправляють на передову необхідні речі.

Так у жовтні і на початку листопада з Києва у східному та південному напрямках поїхали ще десять машин з гуманітарною допомогою, що зібрали волонтери. У гуманітарному вантажі різні речі, продукти, ліки, засоби гігієни, а також військове спорядження.

«Отримуючи десятки запитів щодня, ми бачимо, що багато людей зі звільненої Харківської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Запорізькоїобластей потребують допомоги одягом, продуктами харчування, ліками, пристроями для готування їжі та обігріву. Дякую нашим волонтерам, що готують посилки для захисників на передовій та людям, які цю допомогу надають. Також продовжуємо отримувати запит від військових на необхідні речі. Це і буржуйки, а також генератори, каремати, спальники, зимове взуття, флісові речі, продукти тривалого зберігання, спеціальні аптечки та ліки для військовослужбовців. Зараз є високий попит у військових на зимню резину, запчастини для авто тощо», – говорить Олександр Лукашенко.

Крім речей, за його словами, люди зі звільнених територій, що були кілька місяців під окупацією російських військ, потребують допомоги лікарів, будівельників та інших спеціалістів. Також потрібен трансфер людей, будівельних матеріалів тощо.

«Російськими загарбниками знищені та розграбовані лікарні та фельдшерські пункти, зокрема на Харьківщині, тому бачимо потребу у тому, щоб мобільні бригади лікарів хоча б кілька разів на місяць приїздили у села, де залишилися люди похилого віку та інваліди, що не можуть самі дістатися до лікарів. Наразі волонтери будуть збирати фахівців у різних галузях, які зможуть разом з волонтерами їздити та допомагати своєю роботою на місцях», – зазначає Олександр Лукашенко.

Волонтери Київщини і надалі планують постачати допомогу населенню для нормального проходження осінньо-зимового періоду на звільнених від загарбників територіях. Значна допомога надходить від українців, які проживають за кордоном. Вони надсилають речі та грошові перекази на адресу благодійних фондів.