Must read від письменника з Тернопільщини Сергія Синюка: що читає той, хто сам пише

Сергій Синюк – письменник, історик, літературознавець з Тернопільщини. Об’єднує навколо себе любителів книг і друкованого слова. Відновлює письменницькі зустрічі у Кременці та Шумську, а також інших містах та містечках України.

Отож, п’ять книг, котрі, як він сам каже, “перетрясли Синюка”. Щоправда, додає, що п’ять – це занадто мало. І окрім того, що потрапило у підбірку нижче, обов’язково радить прочитати Богдана Бастюка “Сопигора”, “Земля Георгія” Антона Санченка, есеїстику Кароля Войтили (мирське ім’я Папи Римського Івана Павлоа ІІ) і Клайва Стейплза Льюїса, “Квентін Дорвард” Вальтера Скотта і “Вічні книги” Сергія Гречанюка.

Біблія. Святе Письмо

Святе Писання. Збірник книг, котрі утворюють Біблію. Релігійного, історично-повчального змісту, на яких ґрунтується юдейське та християнське віровчення. Одкровення від Бога. В основі назви “Заповіт”, де лежить ідея угоди Бога з усім людством: у Старому Заповіті розповідається про створення світу, гріхопадіння і союз Бога із народом Ізраїля, у Новому Заповіті — про спасіння людства від гріха через викуплення його Ісусом Христом своєю смертю та новий союз з Богом.

Чому саме ця книга: Бо це унікальна річ. Але увага автор радить читати книгу від початку, а не починати з Апокаліпсису.

Алан Александер Мілн “Вінні Пух і всі-всі-всі”

Це книжка, яку приємно, легко і корисно читати. Книга просякнута м’яким англійським гумором, мовними каламбурами і підіймає найважливіші для дитини питання в доступній формі, хоча і не робить знижок на вік. Автор говорить з читачем, як з дорослим, без сюсюкання та словесного сиропу.

Чому саме ця книга: А все тому, що це зовсім не дитяча книжка, як дехто думає. І її важливо прочитати саме дорослим. Тим паче, якщо раніше вона вам до рук не потрапляла.

Маргарет Мітчелл “Звіяні вітром”

Всесвітньо відомий і єдиний твір американської письменниці Маргарет Мітчелл “Звіяні вітром” – це мальовнича панорама Півдня США в один із найскладніших періодів життя країни. Дія відбувається під час Громадянської війни (1861-1865) та повоєнної реконструкції.

У романі розповідається про життя Скарлет О’Хара у період громадянської війни в США. Скарлет, спочатку вередливому дівчиську, доньці багатого плантатора із Джорджії, довелося пройти через важкі життєві випробовування, пов’язані з війною й злиднями. Головне в романі – тема загальнолюдських цінностей і долі людей, захоплених могутнім виром історичних подій.

Чому саме ця книга: Зовсім не жіночий романчик, як дехто думає. Ліпше треба читати в оригіналів українському перекладі Ростислава Доценка.

Олексій Волков “Переможець отримає все”

Маестро інтелектуального чтива, як називають його шанувальники. Дебютує його авторська серія гостросюжетним детективом “Переможець отримує все”. Коли хтось загадковий спробує очорнити світ, у якому ти живеш, ти повстанеш, аби перемогти. Бо лише сильні чоловіки вміють перемагати, бо лише переможці отримують все!

Василь Слапчук “Дикі квіти”

Сімейне життя зберігає безліч таємниць і несподіванок. За кожним вікном, що затишно світиться ввечері й виблискує шибками на ранок, — свій космос. Його стиль вирізняється витонченою психологією та м’якою іронією. Захоплива подорож світами Чоловіка, Жінки і Дитини. А тим, хто не хоче занурюватись у глибини психології, роман подарує чудову можливість посміятися від душі — адже чужі проблеми такі кумедні, на відміну від своїх, болючих і не вирішуваних.

Чому саме ця книга: Потрясна і відверта історія про особисті взаємини довоєних українців. Якби цей роман трапився мені до рук в 16 років – моє особите життя склалося б зовсім інакше. Але тоді Василь Слапчук його ще не написав.

Джерело: Кременець City