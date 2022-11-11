13:44 | 11.11.2022
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На Тернопільщині суд покарав студента, який пив пиво на стадіоні

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Новини Тернопільщини: У Зборові суд оголосив догану студенту, який пив пиво на місцевому стадіоні. 

Про це йдеться у постанові Зборівського райсуду, пишуть Тернопільські події

Студент Зборівського коледжу 27 жовтня 2022 року близько 20 год. 00 хв., перебуваючи в м.Зборів на стадіоні «Колос» по вул..Б.Хмельницького, розпивав слабоалкогольний напій: пиво «Перша приватна броварня» ємністю 0,65 л. із вмістом алкоголю 4,8%, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.1 ст.178 КУпАП.

Суд оголосив хлопцю догану. 

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