Від підприємств-боржників Тернопільщини бюджети отримали 4,9 млн гривень

Підприємства Тернопільщини сплатили до бюджетів 4,9млн грн податкового боргу. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Тернопільській області. Допустили заборгованість 158підприємств. При чому 118 суб’єктів господарюваннявиплатили повністю заборговану суму, а це – 3,5 млн гривень.

За рахунок погашення податкового боргу в січні–жовтні2022 року до зведеного бюджету надійшло 48,7 млн грн, що на 8,1 млн грн більше, ніж торік. Із них державний бюджетотримав 31 млн гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, розстрочення сплатигрошових зобов’язань та податкового боргу тощо), так ізаходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, адміністративнийарешт тощо).

Так, упродовж десяти місяців цього року фахівці податкової служби області подали до суду 180 позовів щодо стягнення 15,1 млн грн податкового боргу. Зокрема, 53 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 8,8 млн гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 124 позови на суму податкового боргу 4,7 млн гривень.

У січні-жовтні цього року до зведеного бюджету також надійшло 688,6 тис. грн від реалізації безхазяйного майна. Зокрема, до держбюджету спрямовано 434,6 тис. грн, а до місцевих – 254 тис. гривень.

Нагадаємо, що переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можливо з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.