“Ворог не може забрати в наших дітей радість Різдва”, – у Тернополі буде новорічна ялинка

Чи потрібна ялинка на різдвяні свята у Тернополі? Минулого року її не було. Я маю з цього приводу власну думку, але є діти – наші тернопільські діти, діти Героїв, які віддали життя на війні, діти Захисників, які зараз на фронті, і вони висловлюються за встановлення ялинки, – розповідає міський голова Сергій Надал.

Можливо через те, що минулого року їздили в сусідні міста, щоб побачити прикрашену ялинку. Можливо через те, що їм дуже потрібне різдвяне диво. І саме діти наших Героїв запропонували, щоб ця ялинка стала символом нашої майбутньої Перемоги, а маленькі тернополяни зможуть долучитися до прикрашання ялинки, власноруч зробивши разом з вчителями патріотичні іграшки. Одразу хочу наголосити! Кошти на ялинку з міського бюджету витрачатися не будуть! Ялинка куплена вже давно, уся святкова ілюмінація теж. Витрати на електроенергію готові взяти на себе небайдужі підприємці. Якщо не буде електроенергії, ялинка теж не світитиме. Ворог не може забрати в наших дітей радість Різдва! – каже мер.