Незаконно затримували, застосовували силу та спецзасоби, – прокуратура взялася за тернопільську поліцію

Громадян затримували незаконно – прокуратура перевірила діяльність Управління патрульної поліції і територіальних підрозділів ГУНП, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.



За результатами перевірки діяльності Управління патрульної поліції в Тернопільській області Департаменту патрульної поліції прокуратурою виявлено ряд порушень вимог закону щодо порядку адміністративного затримання та доставлення громадян, складання протоколів про адміністративні правопорушення .

Встановлено, що працівниками патрульної поліції здійснювались адміністративні затримання громадян у випадках, не передбачених КупАП.

Зафіксоване надмірне застосування фізичної сили та спецзасобів правоохоронцями.

В окремих протоколах про адміністративне затримання не вказується час звільнення правопорушників, що не відповідає вимогам ст. 261 КУпАП та позбавляє можливості з’ясувати час адміністративного затримання.

За результатами розгляду вказівки Тернопільської обласної прокуратури до дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 патрульних поліцейських.



Окрім цього, проведено перевірки додержання конституційних прав затриманих, ув’язнених та осіб, підданих адміністративному арешту, в спеціальних установах та інших відведених для цього приміщеннях територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

За результатами проведених обласною прокуратурою перевірок у територіальних підрозділах ГУНП в області виявлено низку порушень законодавства щодо неналежного обладнання КЗ та невикористання їх за призначенням; нестворення умов для забезпечення права затриманого на конфіденційне побачення із захисником через відсутність обладнаних кімнат для конфіденційного побачення; несвоєчасне повідомлення про затримання особи центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим; перебування осіб в територіальних органах поліції тривалий час без складення протоколів про адмінзатримання.

Для усунення зазначених порушень обласною прокуратурою внесено вказівку начальнику ГУНП в області, яка розглянута та задоволена, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 службових осіб органів поліції.

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