Основные плюсы игрового автомата Big Bamboo

Гемблеры выделяют слоты от провайдера Push Gaming за хорошо проработанную графику и набор встроенных функций. Среди десятков геймплеев от данной компании выделяется Big Bamboo, где есть необычная бонусная игра и максимальный множитель выигрыша х50 000. Сразу подкупает необычная тематика слота в стиле сафари и ненавязчивое музыкальное сопровождение. На видеохостингах есть немало записей гемблеров с крупными победами на данном автомате. Мы разбирались, в чем же заключается секрет успеха Big Bamboo и каковы его достоинства.



Обзор функционала онлайн-игры

Игровое поле автомата Big Bamboo состоит из пяти вращающихся барабанов в шесть рядов. Всего гемблеру доступно 30 иконок с выигрышными символами. Разработчик геймплея установил RTP на уровне 96,13% — это показатель отдачи выигрыша на длинной дистанции. Для розыгрыша лучше использовать сумму депозита, которой хватит на 100–200 спинов. Максимальный размер выплаты в Big Bamboo составляет х50 000 от ставки. Слот обладает следующими характеристиками:

50 выигрышных линий на барабанах;

возможность покупки бонусных раундов игры;

наличие загадочных символов в виде бамбука;

на игровом поле есть коллектор и множитель.

Яркие впечатления игрокам приносит бонусный раунд в Big Bamboo. Дополнительный розыгрыш с призами ловится игроками во время прокрутки барабанов или покупается за определенную сумму ставки. На начальном этапе бонуса гемблер получает до 10 бесплатных вращений. Количество фриспинов может увеличиваться в процессе бонусного розыгрыша. На игровом поле появляются стандартные символы, а также загадочный бамбук, который приобретает любое значение. Но самые желанные для игроков — это вайлды и золотые кубки с монетами-множителями.

Достоинства игрового автомата

Геймплей Big Bamboo широко известен в гемблинг-сообществе. Игроков привлекает сюжет игры, яркая графика, количество выигрышных линий и бонусная игра. Провайдер слота Push Gaming установил для игры достаточно высокий RTP на уровне 96,13%. Предусмотрена возможность покупки бонусных раундов с возможностью увеличить количество бесплатных вращений. Традиционно высоким для данного разработчика является и максимально доступный выигрыш — х50 000.

Во время игровой сессии в казино придерживайтесь принципов ответственной игры. Доступ к игровым автоматам открыть для совершеннолетних пользователей. Расценивайте игровые автоматы как развлечение, а не метод заработка.